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Челябинцы смогут провести отпуск в Ереване

, 12:54

Челябинцы смогут провести отпуск в Ереване
Авиакомпания Red wings готова отвезти челябинцев в солнечный Ереван. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Из аэропорта «Курчатов» запущены новые рейсы.

Как сообщили в ТАСС, новые рейсы из Челябинска в Ереван запустила компания Red Wings. Перелеты уже осуществляются, продажа билетов открыта. Согласно официальному сайту, туда стоимость билета начинается от 34440 рублей, обратно – от 17253 рублей.

Сообщается, что весной и летом рейсы на самолетах Суперджет будут выполняться 1-2 раза в неделю. Но если спрос будет высокий, то и чаще.

Также есть предложение открыть полеты из Челябинска в Узбекистан - Наманган и Самарканд.

Армения может стать хорошей альтернативой отпуску в европейских городах. Здесь много достопримечательностей, много солнца, развлечений, музеев и привлекательных рынков.

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