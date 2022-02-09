Для масштабов России электросамолёты не подходят

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9 февраля 2022, 13:14

Один из крупнейших в мире производителей газотурбинных двигателей «Роллс-Ройс» (Rolls-Royce) из Великобритании создал самый быстрый на сегодняшний день электросамолёт «Дух инноваций» (Spirit of Innovation). В конце прошлого года самолёт достиг скорости 632 км/ч и сразу установил ряд мировых рекордов. Эта скорость вполне сопоставима со скоростью полёта турбовинтовых магистральных авиалайнеров. Энергетику самолёту обеспечивает аккумуляторная батарея из 6000 ячеек, которые выдают мощность 536 л.с. при напряжении 750 В через электрическую трансмиссию и могут достигать пиковой мощности 750 кВт (1000 л.с.) с радиатором охлаждения. Батарея питает три электромотора YASA 750R с приводом на один трёхлопастный пропеллер, вращающийся со скоростью 2400 об/мин.



В ближайшие недели, должен состояться первый полёт настоящего коммерческого электросамолёта. Не прототипа беспилотного аэротакси вертикального взлёта и посадки с мизерной дальностью, а почти привычного самолёта. Почти – потому что электрический. Электросамолёт Alice разработан израильской компанией Aviation, он завершил испытания двигателей в аэропорту Арлингтона к северу от Сиэтла (США). В пассажирском варианте роскошный салон на девять мест плюс два пилота. Разработана шестиместная ВИП-версия, так называемая административная. Бизнесджетом его называть нельзя, «джет» – это относится к оснащению самолёта турбореактивным двигателем. Ждут и грузовую, с одним пилотом в кабине. Компания экспресс-доставки DHL уже заказала 12 электросамолётов. Налицо желание компании продемонстрировать заботу об экологии. Поставки заказчикам, как заявлено, начнутся через два года.



В процессе работы над проектом «немного» упала заявленная дальность полёта, с 1367 до 815 км, скорость – почти на 40 км/ч, до 407 км/ч. Два часа полёта. Для местных воздушных линий в густонаселённой Европе и США, и этого достаточно, а над Сибирью и Дальним Востоком с такой дальностью летать страшновато. Два электродвигателя MagniХ-650 мощностью 850 л.с. (630 кВт) будут приводить в движение два винта, установленные в хвостовой части фюзеляжа. И всё же это настоящий прорыв. Электродвигатели требуют значительно меньшего внимания и обслуживания, чем газотурбинные. Они в десятки раз дешевле. Эксплуатационные расходы с учётом цен на электроэнергию ниже в 3–5 раз, чем для аналогичных по вместимости и стоимости самолётов с турбовинтовыми двигателями, работающими на авиационном керосине.



Энтузиасты электроавиации прогнозируют, что лет через десять появятся электросамолёты уже регионального класса на 20–40 пассажиров. Внимание многих государств к электрической авиации объясняется стремлением сократить выбросы СО2 в атмосферу при полётах, снизить шум самолётов, а также зависимость от углеводородного топлива. На авиаперелёты приходится 2, 5% выбросов СО2 в атмосферу, что вроде бы и немного, но рост авиаперевозок грозит умножить в разы эту цифру.



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