Челябинцы смогут летать без пересадок в Воронеж, Нижний Новгород и Анапу
26 января 2022, 18:33 Анна Семенова
Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings.
Авиакомпания Red Wings совсем скоро предложит жителям Южного Урала удобные направления внутри страны. 2 марта состоится первый полет до Нижнего Новгорода. Без пересадок в этот город можно будет отправиться по средам и субботам, время в пути составит всего два часа. Цена билета – около 4000 рублей.
В мае, а именно с 4 числа, из аэропорта им. Курчатова стартует полетная программа в Воронеж. 2,5 часа в дороге и вы на месте.
Летом представители авиакомпании также пообещали запустить самолеты до Анапы. Заплатив порядка 8 тысяч рублей за билет, через 3 с небольшим часа можно очутиться на Черном море.
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