Челябинцы смогут летать без пересадок в Воронеж, Нижний Новгород и Анапу

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм → Авиа, ж/д транспорт

26 января 2022, 18:33 Анна Семенова

В челябинском аэропорту расширяется количество направлений. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

Авиакомпания Red Wings совсем скоро предложит жителям Южного Урала удобные направления внутри страны. 2 марта состоится первый полет до Нижнего Новгорода. Без пересадок в этот город можно будет отправиться по средам и субботам, время в пути составит всего два часа. Цена билета – около 4000 рублей.

В мае, а именно с 4 числа, из аэропорта им. Курчатова стартует полетная программа в Воронеж. 2,5 часа в дороге и вы на месте.

Летом представители авиакомпании также пообещали запустить самолеты до Анапы. Заплатив порядка 8 тысяч рублей за билет, через 3 с небольшим часа можно очутиться на Черном море.

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