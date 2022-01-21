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В России будет больше отечественных самолётов

, 12:05

В России будет больше отечественных самолётов

В правительстве РФ выразили надежды, что через пять лет отечественные авиастроители будут выпускать по сотне самолётов в год. Для этого из бюджета направлено более 45 миллиардов рублей. Старый план развития гражданского самолётостроения не оправдал надежд.

Премьер Михаил Мишустин на совещании в Воронеже заявил о необходимости обновления парка гражданской авиации в стране. Чиновники заинтересованы в скором выпуске отечественного самолёта МС-21, который в основном будет собран из российских комплектующих. Мишустин считает, что Россия должна сохранить за собой статус мировой авиационной державы. Самолёты должны летать между регионами и обеспечивать полноценную связь.

Программа замены авиапарка новыми самолётами расписана до 2030 года. К этому времени российские авиаконцерны должны построить почти 600 современных самолётов. Гражданская авиация плавно возвращается к прежним темпам. Международные перевозки увеличиваются, в отрасли перестраиваются форматы работы.

Теоретически Россия имеет все шансы отказаться от иностранных самолётов. Крупные конструкторские бюро в стране не только сохранились, но и получили новый импульс. При достаточном финансировании и поддержке правительства они смогут выпускать новые лайнеры, не уступающие по качеству зарубежным аналогам.

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