В аэропорт Челябинска вновь придут с прокурорской проверкой
6 января 2022, 10:14 Анна Семенова
На этот раз надзорное ведомство выяснит причину поломки телетрапа.
Новый аэропорт им.Курчатова продолжает сотрясать. Сначала здесь проводились обыски по делу экс-директора воздушной гавани Андрея Осипова, которого обвинили в мошенничестве со страховыми выплатами, потом авиапредприятием заинтересовалась антимонопольная служба: цена на аренду телетрапа оказалась самой высокой в стране. А теперь вновь стало известно о прокурорской проверке.
Дело в том, что вчера, 5 января, пассажиры, прибывшие из Москвы, не смогли воспользоваться тем самым «золотым» телетрапом. Из-за неисправности рукава самолет пришлось отбуксировать в другое место, после чего людей доставили в терминал автобусом. На решение проблемы ушло около 30 минут.
В транспортной прокуратуре сообщили, что им предстоит выяснить, почему произошла вся эта ситуация и насколько пригодна техника, используемая в аэропорту.
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