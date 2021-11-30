Экс-директор челябинского аэропорта Андрей Осипов получил условный срок

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30 ноября 2021, 11:44 Анна Семенова

Андрей Осипов осужден условно. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Фемида признала его виновным в мошенничестве.

Приговор Центральный районный суд Челябинска вынес сегодня, 30 ноября. Бывший руководитель аэропорта им.Игоря Курчатова признан виновным в мошенничестве. Напомним, что Осипов подстроил автомобильную аварию и получил от страховой выплату в 170 тысяч рублей.

Приговора подсудимый дожидался в СИЗО, так как правила домашнего ареста неоднократно нарушал.

В пресс-службе суда рассказали, что после оглашения приговора Осипов отправился домой. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Пока приговор не вступил в законную силу, действует подписка о невыезде.

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