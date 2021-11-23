Суд оставил экс-директора челябинского аэропорта Осипова в СИЗО

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23 ноября 2021, 17:28 Анна Семенова

Осипова обвиняют в мошенничестве. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Адвокаты хотели вернуть для него домашний арест.

8 ноября суд удовлетворил требование прокурора изменить Андрею Осипову меру пресечения. Обвиняемый в мошенничестве экс-директор челябинского аэропорта находился под домашним арестом, но нарушал его. Тогда суд согласился с доводами обвинения и постановил отправить Осипова в СИЗО до 9 декабря.

Адвокаты подсудимого попытались оспорить это решение. Но апелляцию в Челябинском областном суде не удовлетворили, меру пресечения менять не стали. Об этом стало известно сегодня, 23 ноября.

Напомним, Андрей Осипов обвиняется в том, что скрылся с совершенного ДТП в 2019 году. Но чтобы получить страховую выплату, попросил одного из сотрудников аэропорта инсценировать аварию и вызвать инспекторов. Таким образом экс-глава воздушной гавани получил 170 тысяч рублей.

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