Суд оставил экс-директора челябинского аэропорта Осипова в СИЗО
23 ноября 2021, 17:28 Анна Семенова
Адвокаты хотели вернуть для него домашний арест.
8 ноября суд удовлетворил требование прокурора изменить Андрею Осипову меру пресечения. Обвиняемый в мошенничестве экс-директор челябинского аэропорта находился под домашним арестом, но нарушал его. Тогда суд согласился с доводами обвинения и постановил отправить Осипова в СИЗО до 9 декабря.
Адвокаты подсудимого попытались оспорить это решение. Но апелляцию в Челябинском областном суде не удовлетворили, меру пресечения менять не стали. Об этом стало известно сегодня, 23 ноября.
Напомним, Андрей Осипов обвиняется в том, что скрылся с совершенного ДТП в 2019 году. Но чтобы получить страховую выплату, попросил одного из сотрудников аэропорта инсценировать аварию и вызвать инспекторов. Таким образом экс-глава воздушной гавани получил 170 тысяч рублей.
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