Экс-директор аэропорта «Челябинск» Осипов из-под домашнего ареста отправлен в СИЗО

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9 ноября 2021, 07:20 Анна Семенова

Осипова за нарушение режима отправят за решетку. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Об изменении меры пресечения попросил прокурор.

О том, что вместо домашнего ареста Андрей Осипов месяц проведет за решеткой, сообщает сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на Центральный районный суд. Ходатайство стороны обвинения было рассмотрено 8 ноября. Требование ужесточить меру пресечения было обусловлено тем, что уголовно-исполнительная инспекция сообщила о нарушениях условий домашнего ареста. Поэтому суд удовлетворил ходатайство, Осипов отправится в СИЗО до 9 декабря.

Бывшего директора челябинской воздушной гавани Андрея Осипова обвиняют в автоподставе. Следствие считает, что в 2019 году мужчина совершил ДТП, с которого скрылся. После чего решил получить страховую выплату. Чтобы обмануть страховую компанию, Осипов заставил одного из работников аэропорта инсценировать новую аварию, которую и оформили приехавшие инспекторы. Выплата по липовым бумагам составила более 170 тысяч рублей.

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