Минприроды обеспокоено мусорными свалками близ аэропортов

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20 декабря 2021, 16:35

В Министерстве природы РФ заявили о необходимости обследования всех мусорных полигонов, находящихся около российских аэропортов. Работы проводятся для выяснения причин скопления птиц, представляющих серьёзную опасность для полёта самолётов. Число столкновений авиалайнеров с пернатыми стремительно увеличивается. В год фиксируется до одной тысячи подобных инцидентов.



В России зафиксировано 300 свалок, находящихся близ аэропортов. После установления их принадлежности будет подниматься вопрос о ликвидации. Стоимость подобных мероприятий оценивается в 128 миллиардов рублей. Свалки, на которых нет птиц, останутся работать в прежнем режиме. На некоторые полигоны установят системы отпугивания.



Согласно нормам Воздушного кодекса, мусорные полигоны не должны находиться с аэропортами ближе 15 километров. Тема авиационной безопасности была актуализирована в 2019 году, когда самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц. В результате у самолёта отказали оба двигателя, и ему пришлось совершать жёсткую посадку на кукурузное поле. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа практически не пострадали.



Птиц на свалках привлекается органика. Со временем она перепревает и становится негодной для употребления пернатым. Если её не обновлять, птицы перестают прилетать на полигон.





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