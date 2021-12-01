На конец года планируются громкие премьеры военного самолётостроения: сверхзвуковые, стратегические, непобедимые

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1 декабря 2021, 12:19

По предварительным данным, на 18 декабря в Казани запланирован первый полёт собранного с нуля сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М2. На авиазаводе аврал.



Решение восстановить производство было принято почти семь лет назад. Столько времени понадобилось, чтобы создать самолёт в новом облике, под новые системы вооружения, ракеты, с современным БРЭО (бортовым радиоэлектронным оборудованием). Тяжелее всего было создать производственную кооперацию по изготовлению самолёта – в советское время в ней участвовали около 700 предприятий. Многие агрегаты и системы делались в республиках Прибалтики, на Украине. Сегодня многое пришлось искать «по всей стране великой». Особо трудно было восстановить участок электронно-лучевой сварки. Без него работать с титановыми элементами фюзеляжа было невозможно. Тот самолёт, который в январе 2018 г. показывали Владимиру Путину, был пробным шаром: что-то взяли со строевых машин, что-то из советского задела. Но ракетоносец получился, правда, многое потом пришлось вернуть на боевые машины.



Самарский двигателестроительный куст «ОДК-Кузнецов», который тихо и мирно деградировал в части авиадвигателей, его ракетная тематика спасала, напрягся и сделал двигатели НК-32 2-й серии. До этого последний НК-32 для Ту-160 был произведён в 1993 году. Другие авиадвигатели, в том числе гениальный НК-93, оказались не востребованы самолётостроителями, и знаменитое предприятие с колоссальным научным заделом при бесконечных кадровых перестановках превратилось в ремонтный завод. Однако вторую серию сделали, с этими двигателями дальность Ту-160М2 заметно выросла. Предварительно в Казани предстоит построить 10 совершенно новых стратегов для дальней авиации, а все строевые машины модернизировать до их уровня. Дальше будет видно, цифры звучали разные. Но заводу, конечно, нужна загрузка, массовый серийный самолёт. Делать по одному Ту-214 в год по заказу госструктур – ненормально. В этом году, правда, уже целых два самолёта сдали, в декабре грозятся выкатить ещё один лайнер. Но закладывали их три-четыре года назад! Нет слов...



Похожая история с МС-21. «Иркут» грозится до конца года поднять первый самолёт с крылом из отечественных композиционных материалов. Отличная новость! Самолёт вот-вот получит сертификат типа, но это машина с канадскими двигателями PW1400G и японскими композитами. Самолёт из отечественных материалов и с отечественным двигателем планируют сертифицировать в новом году. Насколько это реально – неясно.



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