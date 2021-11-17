Dubai Airshow 2021 удивился российским новинкам авиационной техники

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17 ноября 2021, 16:26

Dubai Airshow 2021 – самая удобная площадка для российских производителей авиационной техники, все традиционные покупатели отечественных самолётов и вертолётов обязательно здесь присутствуют. И никаких глупостей типа «пустим русских, не пустим русских», как это бывало на аналогичных мероприятиях в Европе.



Наши привезли в Дубай полноразмерный макет лёгкого истребителя 5-го поколения Су‑75 Checkmate («Шах и мат»). На нём использованы технологии, отработанные на Су‑57. Он однодвигательный и явно более привлекательный по цене по сравнению с американским одноклассником F-35. Других конкурентов на горизонте пока не видно. Самолёт открытой архитектуры, проще говоря, есть возможность удовлетворить какие-либо особые пожелания заказчика. Предусмотрена даже беспилотная версия самолёта. Лазерное шоу с его презентацией посетил эмир Дубая Его Высочество Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум – вице-президент и премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов.



В мире достаточно относительно небогатых, но платёжеспособных стран, мечтающих иметь в составе своих военно-воздушных сил истребители 5-го поколения, способные использовать богатую номенклатуру вооружений. Оно будет не на внешних подвесках, а размещено внутри фюзеляжа для снижения радиозаметности для радиолокационных станций систем ПВО. По расчётам конструкторов, самолёт сможет брать на борт более семи тонн средств поражения. Это много! Ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля» и бомбы, истребитель и ударный самолёт в одном лице. Глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что три опытных самолёта уже заложены на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, в 2023 г. их должны поднять в воздух и приступить к испытаниям.



«Вертолёты России» привезли целую стаю вертолётов. Это уже хорошо известные и зарекомендовавшие себя в вооружённых конфликтах Ми-28НЭ, Ка-52, Ми‑171А2. Они будут участниками и статичной экспозиции, и лётной программы. Новые модификации этих вертолётов впервые демонстрируются именно в ОАЭ.



Из гражданских самолётов впервые в зарубежную командировку отправили МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Говорить про самолёт можно долго, выглядит он стильно, салон самый широкий среди одноклассников, в отличие от «Боингов» семейства 737 в нём пассажиру легко разойтись с движущейся навстречу по проходу стюардессой с тележкой. Технические характеристики самолёта более чем достойные. Но ждать, что покупатели бросятся оформлять на него предзаказы – смешно. Рынок в этом сегменте давно поделён между гигантами-концернами «Боинг» и «Эрбас».



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