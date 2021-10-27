Даже перевод аэропортов в разряд посадочных полос не спасёт малую региональную авиацию

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

27 октября 2021, 11:49

Правительство Российской Федерации распоряжением №1349-р от 24 мая 2021 г. закрыло для обслуживания воздушных судов ряд аэродромов гражданской авиации. Это Север страны, Сибирь, Дальний Восток. Без авиации эти и сотни таких же населённых пунктов останутся безлюдными точками на картах.



Выход нашёлся – переводить аэродромы в разряд посадочных площадок. Аэродром – это взлётно-посадочная полоса, инфраструктура, обеспечивающая собственно полёты воздушных судов, самолётов и вертолётов. Радары, дальний привод, ближний привод, курсовые маяки, фонари аэродромных огней, рулёжные дорожки, топливозаправщики и множество других очень нужных вещей и техники. Но это на крупном аэродроме солидного авиаузла. А в малых аэропортах часто всего один человек-оркестр, по совместительству начальник. Он и самолёты на посадку заводит с помощью древней рации, и билеты продаёт, и пассажиров контролирует, и снег чистит. Его аэропорт похож на избушку из позапрошлого века, взлётно-посадочная полоса – немного кочковатое поле. В России грунтовые полосы не редкость, а в глубинке – тем паче.



Городить серьёзный аэродром с бетонной полосой и всеми атрибутами, как в Домодедово или Пулково, ради одного-двух рейсов в неделю самолётами вместимостью до двадцати пассажиров – на это не идут даже богатые американцы. Вот так и получился дрейф аэродромов в ранг пониже – к посадочным площадкам и аэропортам при них требования чуть ниже. Но не настолько, чтобы авиаторы себя почувствовали в безопасности. От регулирующих и карающих органов, естественно.



Операторы даже таких «аэропортов» и посадочных площадок должны обеспечить совершенно невыполнимые на практике требования – предполётный досмотр пассажиров, контроль, круглосуточная охрана взлётно-посадочной полосы и территории, ограждение с сигнализацией, видеонаблюдение с интернет-доступом, связь, система оповещения. Как это потянут аэропорты даже в населённых пунктах с одной-двумя тысячами жителей? А уж о тех, где счёт идёт на десятки, говорить не приходится. На кого вешать эти траты? Поскольку авиасообщение – это транспорт, значит, на пассажиров. Выполнение всех требований автоматически поднимет цену билета в разы, до 10–12 тыс. в один конец. И это за 122 километра?!



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