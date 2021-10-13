Российский авиапром уничтожают «эффективные менеджеры», очередь дошла до Ил

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13 октября 2021, 14:40

С 15 октября на «Ильюшине» ликвидируют опытное производство. Цеха пойдут под нож. Решение принято. И цех общей сборки, и лабораторный комплекс прочностных испытаний – под снос. Останется, на время, цех ресурсных испытаний. Сильные мира сего, видимо, считают, что земля в столице куда нужнее под коммерческие проекты: торговые центры, элитное жильё или что-нибудь ещё. Поверить, что устроить разгром знаменитой фирмы решился единолично глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, невозможно. Значит, кто-то посчитал, что хватит повторять мантры про то, что Россия великая авиационная держава.



Но кто будет делать самолёты? Кто доведёт до ума хотя бы те проекты, которые уже запущены в работу: Ил-114, Ил-112, Ил‑96‑400? Многие специалисты почуяли, что на «старых» фирмах ловить нечего, потянулись в московское отделение Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Теперь уже там, под надёжным крылом министра Дениса Мантурова, собираются возрождать региональную авиацию. 25 млрд рублей, которые были выделены на программы регионального пассажирского турбовинтового самолёта Ил-114 и лёгкого военного транспортника Ил-112, ушли на развитие проектов УЗГА. Но конструкторы «Ильюшина» продолжают биться за самолёт.



В Луховицах, на авиазаводе РСК МиГ, где должны серийно строить Ил-114, сложилась патовая ситуация с кадрами. Работать на сборке самолётов буквально некому. И в этом, и в следующем году Ил-114 в серийном облике вряд ли мы увидим. Как и Ил-112, который неспешно собирают в Воронеже. Недавно появились фотографии цеха, где заложены третий и четвёртый самолёты – так там всё на начальном этапе. Торопиться некуда. Как умудряются руководители ОАК отчитываться о выполнении планов перед президентом России – уму непостижимо.



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