Воздушного трудягу Ан-2 («кукурузник») заменит «Байкал»

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6 октября 2021, 12:47

Новую машину, представленную на авиасалоне МАКС-2021, обещают поднять в воздух до конца текущего года. Но вокруг воздушного судна для местных воздушных линий давно, уже лет тридцать, идут дикие пляски с бубнами, а воз и ныне там – над безграничной российской глубинкой тащат службу древние Ан-2. С 1946 года!



Лёгкий однодвигательный многоцелевой самолёт ЛМС-901 и есть «Байкал» в его самой свежей реинкарнации. Самолёт как две капли воды похож на Т-101 «Грач», который был построен в конце 1993 года, в декабре 1994-го его поднял в небо заслуженный лётчик-испытатель Виктор Заболотский. Он о самолёте говорил только хорошее.



АОЗТ «РОКС-Аэро» и МАПО «МиГ» планировали игру вдолгую. И многоцелевой массовый самолёт Т-101 «Грач» конструкции Евгения Грунина был одним из основных козырей. Были построены два самолёта и задел ещё на 50 машин. В 90-е годы в стране самолёты быстро и качественно делать ещё умели, тысячесильные турбовинтовые двигатели производили в Омске. Но тогда было полным-полно практически дармовых Ан-2, доставшихся авиакомпаниям в наследство от распавшегося на сотни осколков «Аэрофлота», и продать эти самолёты, даже вдвое-втрое дешевле западных аналогов, было невозможно.



ЛМС-901 «Байкал» обласкан бюджетными вливаниями. Например, в августе никому не известная компания «Байкал-Инжиниринг» совместно с УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) выиграла конкурс стоимостью 330 млн от Минпромторга на проведение работ по изготовлению опытного лётного образца «Байкала». А впереди миллиарды!



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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