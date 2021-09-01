Александр Зверев: Ил-112В не соответствует нормам лётной годности

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

1 сентября 2021, 11:35

При расследовании авиакатастроф в выяснении истины мало кто заинтересован. В итоге результат расследования – это чаще всего компромисс, о котором «договорились» заинтересованные стороны. Иногда компромисс бывает близок к истине, но далеко не всегда.



Очень большой соблазн у «расследователей» (а он всегда бывает) – всё спихнуть на погибших пилотов. Лётчик и конструктор-двигателист из Тюмени Александр Зверев поделился своим мнением по поводу катастрофы Ил-112В в Кубинке 17 августа 2021 года.



- Горит двигатель (факт). Система пожаротушения пожар не потушила (факт). Самолёт заваливается вправо, на спину, и вертикально встречается с земной поверхностью (факт). До момента заваливания пилоты не делают маневров – самолёт летит ровно (факт). Это то, что мы видим на записи. Пилоты верят, что успеют произвести посадку. Полоса рядом. Один двигатель работает. Да они бы и без двигателей сели. Не вопрос. У нас даже на вертолётах была тренировка – посадка с выключенными двигателями, и мы эту тренировку проходили.



Вследствие пожара произошёл отказ управления (самый страшный из возможных!). Как это произошло – для этого нужно знать детали устройства самолёта. Как была выполнена проводка управления. (Жёсткие тяги, гидравлика, электропроводка.) Суть не в этом. Важно, что пожар разрушил управление. Самолёт, с моей точки зрения, не соответствует нормам лётной годности. Их учёт не производился в процессе создания самолёта.



Меня этот случай глубоко задел за живое. Для исправления ситуации требуется улучшить систему обратных связей в системе «Производство – КБ», значительно усилить внимание к выполнению и совершенствованию всех норм и правил как в процессе создания летательных аппаратов, так и в их сопровождении в процессе эксплуатации.



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