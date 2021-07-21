Секретная новинка на МАКС-2021 удивила даже промышленных и военных шпионов

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21 июля 2021, 17:06

На МАКС-2021, конечно, ожидались сенсации. Но именно эту никто не ждал, кроме очень узкого круга допущенных людей. Речь о премьере новейшего лёгкого тактического самолёта (ЛТС) от «Сухого». Ещё несколько дней назад про него ничего не было известно.



Этот самолёт стал известен за несколько дней до показа на Западе как Checkmate. Именно под этим слоганом идут рекламные материалы от ОАК по новой машине. На построенном под премьеру ангаре на МАКСе тоже написано это слово. Оно означает «шах и мат». В этом есть некоторый троллинг сетевых ненавистников России. Машине, похоже, прочат роль именно шахматного коня, способного ставить противника в неудобное положение. На роль ферзя у нас есть Су‑57.



Секретность оказалась на абсолютно высшем уровне. Даже выше, чем в случае с премьерой боевых бронированных платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». Или в случае тяжёлого истребителя 5-го поколения ПАК ФА Т-50, ныне уже серийного Су-57. Даже сам факт разработки нового самолёта почти до самой премьеры был неизвестен.



Да и затем в ходе подготовки презентации информация выдавалась дозированно и постепенно. Впрочем, когда зачехлённый самолёт уже появился на аэродроме Раменское в Жуковском, а затем занял место в своём ангаре, кто-то слил в Сеть кадры с расчехлённой машиной за двое суток до премьеры. Подобных людей в жизни очень не любят и могут даже набить морду. «Ростех», правда, удар стойко выдержал и обратил в свою пользу, заявив, что не имеет претензий к этому человеку. А затем выложил пораньше ряд презентационных кадров, где машина видна и с другого ракурса.



Что до информации о характеристиках самолёта, его начинке и назначении – то тут с секретностью всё хорошо. То есть известно очень мало. Имеется информация, что новый самолёт это уже давно не макет и комплексный наземный стенд. Якобы уже имеется и лётный экземпляр. Даже если это не так, то всё равно, похоже, машина скоро полетит, иначе бы её не показывали. В любом случае об этом станет известно уже скоро.



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