Какие сюрпризы готовит зрителям МАКС-2021

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14 июля 2021, 15:12

Гостям авиационно-космического салона в Жуковском для посещения выставки надо успеть получить QR-код, который подтверждает наличие вакцинации от коронавируса. При этом прорабатывается возможность посещения МАКС‑2021 для граждан, не имеющих возможности предоставить QR-код, но располагающих отрицательным ПЦР-тестом, проведённым менее чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса. Загрузка сведений о наличии QR‑кода или ПЦР-теста будет доступна всем посетителям выставки в автоматизированной системе управления заявками на сайте салона МАКС. Необходимо будет загрузить сведения не менее чем за 24 часа до посещения мероприятия, сообщается на официальном сайте организатора.



XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковском Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Но только 9 июля, всего за десять дней до открытия, стали известны требования Роспотребнадзора. Почему об этом нельзя было заявить заранее? Чтобы и участники, и гости могли спокойно подготовиться, в конце концов принять решение – отправляться в Жуковский или спокойно сидеть дома перед телевизором и смотреть репортажи и видеотрансляцию лётной программы. По сути, форменное издевательство над здравым смыслом. Летние кафе с открытыми верандами до 1 августа можно посещать без ограничений, а МАКС, который по большому счёту проходит на открытом воздухе, – нельзя.



Во вторник, 20 июля, когда на МАКСе будут встречать президента Владимира Путина. Таким образом предполагают снизить нагрузку в выходные дни, дни традиционного паломничества любителей авиации на аэродром Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова в Жуковском. Также стало известно, что посетители выставки не увидят уже анонсированную новинку отечественного авиапрома – лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В. Единственный экземпляр этого самолёта оказался технически не готов к перелёту из Воронежа в Жуковский. Объясняется это нехваткой квалифицированных кадров. Ещё в бытность А. Гордеева губернатором Воронежской области, директивно с ВАСО уволили всех сотрудников старше 60 лет. Прервалась и так тоненькая цепочка передачи опыта и авиастроительной школы, началась чехарда со сменой руководства. А теперь пожинаем плоды.



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