Кто и почему остановил импортозамещение в российском авиастроении

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16 июня 2021, 14:43

Запад плотно подсел на «китайскую иглу» и теперь в целях собственной безопасности мучительно пытается с неё соскочить. Когда говорят, что Россия потеряла множество высоких технологий, целые научные и производственные школы – это правда. Но то же самое можно сказать про большинство западных стран, в том числе и о Соединённых Штатах. Очень многое они отдали делать в страны Юго-Восточной Азии, и зависимость от поставок из Китая, Индии, Малайзии и других стала критической.



Программа импортозамещения в авиапроме – данность, без которой не получится ни один проект современного отечественного самолёта. Будь это «Суперджет 100», МС-21 или ЛМС-901 (лёгкий многофункциональный самолёт, замена Ан-2). Все, кто утверждал, что пришло время международного разделения труда, кооперации и «всё необходимое купим за бугром», должны сегодня, мягко говоря, молчать и сопеть в тряпочку. Международная кооперация – это не для нас, а для них. Это «Боинг» может себе позволить размещать заказы на комплектующие по всему миру. Даже в России! Они нам санкции, а мы им – титановые заготовки для самолётов. Не останавливать же крупнейшее в мире высокорентабельное производство на ВСМПО-АВИСМА. Поэтому наши проекты хронически буксуют, сроки выпуска крупных серий авиалайнеров переносят из года в год.



Ещё предстоит тяжёлая, напряжённая работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в флагманском проекте МС-21. На начальном этапе проектирования для МС-21 выбрали самых известных западных производителей авиационных комплектующих: Rockwell Collins, Honeywell, Thales, Elbit Systems, UTC Aerospace Systems (Goodrich Corp. и Hamilton Sundstrand), Zodiac Aerospace, Eaton и Meggitt и других. Надо сказать, все эти компании и их продукция пользуются абсолютным авторитетом у авиастроителей. И главный довод тех, кто закладывал в конструкцию самолёта множество импортных деталей и агрегатов, был таков – с ними самолёт легко получит международный сертификат и высокие шансы стать востребованным в зарубежных авиакомпаниях.



Но абсолютно непонятно, почему по поводу импортозамещения для МС-21 озаботились так поздно. Ещё в 2014 г. было совершенно очевидно, что нас будут долбить санкциями по самым уязвимым местам. И авиационная промышленность здесь на первом месте потому, что фирмы, выбранные для поставок оборудования, или американские, или используют технологии, разработанные в США. Следовательно, Госдепу включить «стоп-кран» для корпорации «Иркут» не составляет никаких проблем.



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