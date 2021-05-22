Из Челябинска откроют прямой рейс на Кипр

Забота многих челябинцев о том, где провести летний отпуск в 2021 году, вскоре исчезнет. Авиакомпания «Победа» будет осуществлять прямые перелеты из аэропорта «Курчатов» на Кипр, в Ларнаку. Раньше, чтобы добраться на остров, нужно было вылетать из Екатеринбурга.
Билеты уже поступили в продажу. Первый рейс – уже 18 июня. Далее они станут регулярными, улететь можно будет каждую пятницу, вплоть до конца сентября.
Еще из Челябинска этим лето можно будет улететь в Бишкек, Ереван, Алматы, Баку. Чартерные рейсы запланированы в Тунис и Турцию (в случае, если ее откроют). Ведутся переговоры о полетах в ОАЭ.
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