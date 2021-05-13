В российской авиастроительной отрасли снова ждут президентского пинка

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

13 мая 2021, 10:20

В авиастроительных фирмах, которые входят в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), затишье – начальство готовится к майским совещаниям под руководством В. Путина по авиационной промышленности и отрасли в целом. Можно не сомневаться, что в этом году авиаперевозчики устроят настоящий «плач Ярославны» – в связи с падением пассажиропотока из-за пандемии.



Убытки авиакомпании терпят колоссальные. В 2020 году – 197, 3 млрд рублей, следует из отчёта председателя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) устами экс-генерального директора Александра де Жуньяка выносит свой приговор: в 2020 г. в сумме все авиаперевозчики мира понесли чистый убыток в размере 126, 4 млрд долларов. В 2021-м предполагается, что чистый убыток авиационной отрасли составит 47, 7 млрд долларов. Восстановление международных авиаперевозок, как регулярных рейсов, так и чартеров, зависит от темпов вакцинации и выработки так называемого коллективного иммунитета.



Что-то на «майских посиделках» всё же будет, хотя бы потому, что ни вице-премьеру Юрию Борисову, ни министру обороны Сергею Шойгу нет резона замалчивать перед президентом проблемы строительства новых самолётов. А то, что они полностью владеют темой, можно не сомневаться. Другое дело, времена нынче загадочные. Там, где раньше руководитель, годами не способный организовать выпуск необходимой для обороноспособности государства продукции, потерял бы кресло с волчьим билетом в зубах, а то и голову, сегодня представит дежурный доклад с великолепными планами на будущее. Или всё же стоит ждать президентского пинка? Чтобы забегали, засуетились, работу организовали.



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