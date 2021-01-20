В 2021 году от своих авиасалонов отказались Париж, Лондон, Пекин, Индонезия, Турция. Мы не откажемся

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20 января 2021, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ковид перепугал большинство руководителей великих авиационных держав, даже боевых генералов. Вопрос простой – на этом фоне пройдёт ли в июле очередной авиасалон МАКС?



«Мы понесли серьёзные потери, потеряли 6 лётчиков и штурманов-испытателей за считанные месяцы. Я только что с похорон, - рассказывает «Аргументам недели» Магомед Толбоев. - Похоронили шеф-пилота Сергея Борисова. Это был отличный парень, «туполевский», Герой России. До этого ушли ещё несколько замечательных лётчиков. Они же постоянно по командировкам, там, видимо, и цепляли заразу. Но, несмотря ни на это, ни на что другое, я сохраняю спокойствие». Но несмотря ни на что, авиасалон будет! Мы – великая авиационная держава. Первый в мире авиасалон прошёл у нас в 1993 году. В этом году от своих салонов отказались Париж, Лондон, Пекин, Индонезия, Турция. Мы не откажемся.



«На каждом авиасалоне мы зарабатываем деньги. И немаленькие. Могли бы пустить их в развитие салона. Вместо этого у нас их просто забирают. От государства мы не получаем ни копейки. Так что это по-настоящему народный авиасалон. Этим отличаемся от всех остальных. Каждые два года МАКС посещает полмиллиона человек. Умножьте эту цифру на 20 лет, в течение которых он проводится. Представляете, сколько детей на этом выросло и «заболело» небом! Мы практически не тратимся на рекламу. Народ сам валит толпами. Наше дело – обеспечить безопасность и простоту подхода. Такой площадки, как у нас, нет нигде в мире. Что в Фарнборо, что в Ле-Бурже – тесные площадки, где самолёты стоят хвост к хвосту. У нас же только статическая выставка – пять километров! Два ряда по два с половиной километра. Целый день надо потратить только на осмотр этой «статики», - рассказывает Герой России.



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