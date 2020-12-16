МАКС-2021 состоится при любом вирусе

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16 декабря 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Roman Denisov, Роман Денисов

Организаторы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заявили, что при любой ситуации с COVID-19 в стране и мире МАКС железно пройдёт с 20 по 25 июля.



Сможет ли авиасалон в Жуковском воспользоваться отсутствием конкуренции в своих интересах? За полтора года до старта МАКС-2021 карантин практически полностью остановил выставочную деятельность за рубежом.



Как шоу – МАКС практически безупречен. Но не стоит забывать – авиасалоны являются традиционными площадками для переговоров и заключения многомиллиардных сделок на поставку заказчикам, как военным, так и коммерческим, сотен самолётов и вертолётов. Наш МАКС в этом смысле уступает практически всем крупным мировым форумам. Контракты Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) с Минобороны и редкие с отечественными авиакомпаниями лишь подчёркивают, что это мероприятие стало по большому счёту патриотически-воспитательным шоу для внутреннего пользования.



Зарубежные авиастроители и авиакомпании находятся в патовом положении. Авиакомпании в разы сократили объём перевозок, некоторые вообще поставили свои лайнеры на прикол. Им фантазировать о новых самолётах как-то не с руки, куда бы старые деть.



На МАКС будут демонстрироваться отечественные новинки. Но «Аргументы недели» опасаются, что при современной мировой политической повестке наши технологии и наработки или утекут в Евросоюз, или Россия сначала вложит гигантские деньги, а потом может случиться как с Украины из КБ «Антонов» утекла разработка военно-транспортного Ан-70. Теперь в европейских и не только армиях летает А400, как две капли воды похожий на Ан-70.



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