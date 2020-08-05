Российскому авиационному двигателестроению нужно спасать мозги

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5 августа 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Наличие военно-транспортной авиации – один из главных факторов сохранения суверенитета, особенно в восточной части России, от Уральских гор и дальше.



Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы по лёгкому военно-транспортному самолёту Ил-112В с завершением в 2023 году. Идёт модернизация самолётов «строя» Ил-76. Проводится работа по модернизации Ан-124. В 2023 году Минобороны подхватит модернизированную версию для испытаний. Уже модернизировали 13 бортов Ан-124 «Руслан»». Сколько сегодня в военно-транспортной авиации исправных, летающих Ан-124? Четыре самолёта. И что это за модернизация, после которой самолёты не летают? Основная проблема – украинские двигатели. Когда у модернизированного самолёта нет двигателей – это металлолом!



Сейчас организован ремонт двигателей Д-18Т на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Но это «сейчас» продолжается много лет. А двигателей как не было, так и нет. Всё в процессе, и процесс этот бесконечен. В первую очередь надо рассмотреть, какие двигатели и за какие деньги, и в какие сроки можно сделать в Самаре. Например, есть итальянский газоперекачивающий двигатель, который широко применяется в «Газпроме», ценой 700 миллионов рублей. Такой же по характеристикам двигатель с газогенератором НК-25 стоил бы 250 миллионов. С одного двигателя экономия – полмиллиарда. Бизнес не может создать конкурентный продукт ещё и потому, что основные, базовые лаборатории, стенды, коллективы, документация доступны в закрытой зоне сегодняшнего ОДК. Как американцы проломили стену в полётах в космос? Они просто допустили, чтобы Илону Маску передавали готовые разработки. Он их генерировал, и в итоге у него в два раза ниже стоимость вывода на орбиту полезной нагрузки, чем у «Роскосмоса».



Мы сейчас имеем возможность не потерять, а размыть колоссальный научно-технический задел отечественного авиадвигателестроения. Его потерять – несколько лет осталось. Молодые ребята-выпускники приходят, приложить знания некуда. Надо спасать мозги!



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