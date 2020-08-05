«Суперджет» - самый неудачный проект в истории русской авиации

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5 августа 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

«Суперджеты» по доброй воле никто не покупает. Правительство заставляет компании их покупать. Это самый неудачный проект в истории русской авиации. В него вбухали миллиарды, а теперь ещё миллиарды нужны, чтобы его доводить.



Это начиналось при Погосяне. Он же на самом деле хороший авиаконструктор, при нём модернизировались самолёты Су. Скорее всего, его втянули люди, которые хотели освоить эти миллиарды. И всё-таки, как этот самолёт можно модернизировать? Сама по себе конструкторская мысль заложена в «Суперджет» хорошая. Да и воплощение неплохое. При жёсткой посадке у него только с третьего удара стойки отлетели. А это огромные перегрузки узла. Это говорит, что самолёт хороший, крепкий. Вопрос с его внутренним содержанием. Двигатели французские – кормим французов, авионика итальянская – кормим итальянцев. Есть израильские узлы – кормим израильтян. А свои сидят голодные.



У нас серия пермских двигателей с тягой от 300 килограммов до 35 тонн. На любую задачу. Конструктор должен сам выбирать двигатель под свой самолёт. Так делали в Советском Союзе, только сегодня создание двигателя для «Суперджета» никто не финансирует. Не нужно «Ростеху». Этот концерн владеет всем авиадвигателестроением Российской Федерации. Но в руководстве ни одного конструктора или инженера, одни бухгалтеры да аудиторы. Бухгалтеры рулят авиационной промышленностью. Как они собираются модернизировать «Суперджет»?



Подробности читайте в интервью Героя России, лётчика-испытателя Магомеда Толбоева.



