В строительстве региональных аэропортов растворяются казённые деньги. Нет ни денег, ни аэропортов

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17 июня 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

В России наконец созрела программа модернизации региональных аэропортов. Замах широкий: в девяти начались работы, ещё в двенадцати ведётся проектирование. Среди них не только крупные аэропорты вроде Новосибирска, Томска или Минеральных Вод, но и небольшие базы в якутском Нерюнгри, Тынде на БАМе или Бухте Провидения и Лаврентии на Чукотке. Настораживает, что бюджетных денег всего 26,4 млрд рублей и более половины из них приходится на Дальний Восток. Не факт, что частник будет вкладывать свои кровные, как планируют в правительстве, в аэропорт Певека – самого северного города России. А без него всё загнётся.



Сейчас в России 297 аэропортов, а в США, которые вдвое меньше по площади, – более 5 тысяч. Разница почти в 20 раз! Китай развернул программу строительства из 200 новых воздушных гаваней. В России всё пока гораздо скромнее.



В 2021 г. планируется с нуля запустить новый аэропорт в Тобольске с 2,4-километровой взлётно-посадочной полосой. Его в правительственной программе нет, потому что тут как раз нашлись частные инвестиции: большую часть расходов несёт компания «Сибур».



Российские аэропортовые холдинги озадачены: в 2018 г. авиакомпании в России обслужили рекордный пассажиропоток, увеличив его на 10,6% – до 116,2 млн человек. Однако вся отрасль показала убыток в размере 50 млрд рублей. В 2019 г. минус в 45 млрд прилетел уже по итогам первого квартала, а нынешние убытки после карантина даже подсчитывать страшно. Тем не менее ни один крупный игрок с рынка пока не ушёл. На Москву приходится три четверти пассажиропотока, и главные надежды на будущее – перераспределить его в регионы, чтобы два сибирских города не сообщались между собой рейсами через столицу.



У аэропортов, входящих в частные холдинги, обычно лучше финансовые показатели, чем у «одиночек». В аэропорты с пассажиропотоком менее 400 тыс. людей частник вообще не хочет вкладываться.



С 1990 г. количество аэропортов в России сократилось почти в пять раз, а 83% рейсов в России по-прежнему магистральные: из Сибири в Сибирь, как пел Высоцкий, летают через Москву. Попытки возрождения малых аэропортов носят чаще формальный характер, хотя техническая возможность сохраняется: во многих из них взлётнопосадочные полосы в рабочем состоянии.



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