90% самолётов уже стоят на земле. Консервация каждого боинга обойдётся в 400 человеко-часов работ

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15 апреля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Международное пассажирское авиационное сообщение практически парализовано: страны закрыли границы и воздушное пространство. Редкие спецрейсы возвращают незадачливых путешественников домой.



США и Канада собираются закрыть своё воздушное пространство для всех самолётов, кроме военных, правительственных, спецслужб и грузовых компаний. В России этот процесс тоже набрал ход, отменяются десятки и сотни внутренних рейсов. Иногда инициаторами становятся региональные власти. Структура авиационной сети такова, что большинство полётов осуществляются из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. Именно из этих «заражённых» городов в регионах не ждут гостей.



Аэропорт Шереметьево отправляет часть сотрудников «в простой» с сохранением двух третей оклада. Авиакомпании распихивают по рулёжным дорожкам, по всем свободным уголкам аэродромов приземлённые авиалайнеры. Смотреть на эти парады техники жутковато. До 90% самолётов уже стоят на земле. К слову, их всё равно надо обслуживать или делать серьёзную консервацию, иначе самолёт после простоя придётся отправлять на восстановительный ремонт. По утверждению специалистов, консервация каждого авиалайнера типа «Боинг-737» – это около 400 человеко-часов работ.



Авиаотрасль, по разным прикидкам, может к концу года потерять до четверти триллиона долларов. сам рынок авиаперевозчиков ждёт большой передел – сколько авиакомпаний растворятся в коронавирусной заразе, предугадать сложно.



Напротив, авиакомпании, специализирующиеся на грузовых перевозках, сегодня активно зарабатывают. По данным ИД «Коммерсант», в марте тарифы на грузовые авиаперевозки в среднем выросли на 45% в сравнении с мартом прошлого года и на 30% по сравнению с январём 2020-го.



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