Авиакомпании под угрозой банкротства

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

17 марта 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Падение курса рубля, ситуация с коронавирусом поставила ряд авиакомпаний под угрозу, причём некоторые могут оказаться банкротами уже в этом году.



Россия остановила авиасообщение с Европой, рядом азиатских государств. Сокращаются рейсы и по другим зарубежным маршрутам. Из-за того, что основные расходы авиаперевозчиков привязаны к валюте, рынок может «войти в штопор». Ранее зарубежные направления приносили авиакомпаниям основной доход. Если к лету ситуация не изменится и большинство россиян откажутся от отдыха за границей, то некоторые авиакомпании вынуждены будут прекратить свою деятельность.



Чтобы парк самолётов не простаивал, будет увеличено количество внутренних рейсов. Сейчас авиакомпании уже на перебой предлагают свои услуги. Однако большого спроса не наблюдается.



Остаётся одна надежда на государственную поддержку. Правительство объявило, что сможет выделить на эти цели порядка 300 миллиардов рублей. Кроме того авиакомпании будут освобождены от уплаты ряда налогов.

Банк России также пошёл навстречу банкам и приготовил для них пакет регуляторных послаблений. Это позволит кредитным организациям легче пережить потери от коронавируса. Банки в свою очередь будут создавать клиентам условия для реструктуризации долгов.



Эксперты Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ надеются, что после тяжёлого периода авиация сможет вернуться к прежним показателям.



