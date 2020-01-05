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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Страшно представить, зачем экс-министр обороны Анатолий Сердюков взялся за вертолёты?

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Страшно представить, зачем экс-министр обороны Анатолий Сердюков взялся за вертолёты?

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков готовит не только ликвидацию Лётно-исследовательского института имени Громова, но ещё собирается объединить два совершенно разных конструкторских бюро, проектирующих вертолёты – Николая Камова и Михаила Миля.

А между тем через 5-6 лет КБ имени Камова планирует создать вертолёт со скоростью 500-600 км в час. Это в двое больше, чем летает сегодня вертолёт, рассказывает в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ создатель ударных вертолётов «Черная акула» К-50 и «Аллигатор» К-52, генеральный конструктор КБ имени Камова, Герой России Сергей Викторович Михеев. Не секрет, что ту же проблему решают для себя на другом континенте американцы. Они создали комбинированный летательный аппарат, который при нормальном полёте летит как самолет, но в сложных условиях он должен сесть вертикально.  При этом американцы за свои деньги покупали для Афганистана советско-российские вертолеты, а не свои туда поставляли.

Сергей Михеев считает, что если объединят конструкторские бюро Миля и Камова, то отечественному вертолётостроению может прийти конец. Он считает, что невозможно соединить инженеров, у которых мозги заточены на соосные вертолёты, у других - на балочный вертолёт с рулевым винтом.

Авиация всегда стремилась иметь лучшие характеристики, чем у противника. Этому была посвящена вся философия, идеология, потому что надо навязать бой, надо догнать – вот главная задача. Новое поколение вертолётной техники должно иметь другие характеристики, более высокие, и американцы этот тон задают. Мы должны ставить задачу как обогнать американцев. Но именно сейчас у кого-то возникает идея объединить вертолётные фирмы, чтобы из этого ничего не получилось.

Подробности смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.

ПВ

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