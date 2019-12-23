Авиакомпании предупреждают о критической ситуации с полетами в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ".
Авиакомпании могут столкнуться с критической ситуацией, поскольку Минтранс не принял решения по поводу эксплуатации порядка 30 самолетов. Отмечается, что перелеты на них были запланированы на период новогодних праздников.
Так как самолеты не включили в необходимые приложения, внести воздушные суда в сертификаты эксплуатантов не представляется возможным, "что в конечном итоге приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни".