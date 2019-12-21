Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

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21 декабря 2019, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

На текущей неделе официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта, говорится в сообщении ведомства. Росреестр поставил Крымский мост на кадастровый учет

"Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора", - говорится в пресс-релизе Федерального дорожного агентства.

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии Крымского моста заказчику ФКУ Упрдор "Тамань": "Объект построен и соответствует проектной документации", - говорится в заявлении ведомства.

Как напоминают в росавтодоре, первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря (время в пути составит 43,5 часа) Поезд из Москвы в Симферополь - 24 декабря (33 часа).