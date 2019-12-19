Человек и самолёт Василий Решетников празднует 100-летний юбилей

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19 декабря 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

10 сентября 1942 года в Берлине погас свет – это Василий Решетников и его товарищи на дальних бомбардировщиках Ил-4 бомбили Берлин, в 1943-м ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1969-м он стал командующим Дальней авиацией.



Именно в период его командования Дальняя приобрела тот облик, те самолёты, которые по сей день являются не превзойдёнными никем боевыми комплексами, элементом ядерной триады государства. 23 декабря легенде Дальней авиации исполняется ровно 100 лет! И в этот же день страна празднует 105 лет Дальней авиации! Судьба?



За неделю до своего векового юбилея заслуженный лётчик СССР генерал-полковник РЕШЕТНИКОВ дал эксклюзивное интервью "Аргументам недели", в котором он рассказал, почему всегда выступал против полной автоматизации работы пилота; как он отказывался принимать в эксплуатацию Ту-22М2 даже под давлением министра обороны и ЦК КПСС из-за того, что в СССР тогда не было соответствующих взлётных полос для разгона такого лайнера; как он участвовал в создании авиационного комплекса Дальней авиации Ту-160.



Легенда отечественной авиации поделился с читателями газеты многими секретами и историческими фактами, которые он сохранил до своего векового юбилея. Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".



