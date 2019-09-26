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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Туризм Авиа, ж/д транспорт 13+

Почему такие дорогие авиаперелёты? Или это уже капризы пассажиров?

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

За год авиабилеты в России подорожали на 1,35%. На то, что рост цен на них всё-таки может быть не совсем оправданным обратил внимание даже Президент Владимир Путин, указав главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, что в этом году подорожание опережает инфляцию.

Цена на авиаперелёты зависит от многих составляющих: чтобы совершить все-лишь один полёт, авиаперевозчики платят огромные суммы целой армии субподрядчиков. Билеты продаются за рубли, платежеспособность населения достаточно низкая, а основа расходов — валютная. Вопреки многим стереотипам, рентабельность авиабизнеса очень низкая и составляет порядка 1-2%. Не способствует росту этой цифры и кризис, который сделал бизнес для многих компаний и вовсе убыточным. Так какие же издержки они несут?

Почти все самолёты авиакомпании берут в лизинг. Причина очевидна – стоимость судов колоссальная, так что приобретать их сразу просто не выгодно. А учитывая тот факт, что авиакомпании имеют низкую прибыль, даже при желании они не могут оплачивать свой парк самолётов собственными средствами и поэтому обращаются в банки. Пока действует договор, компания платит деньги и пользуется судном, а затем авиаперевозчик может продлить договор или вернуть самолет обратно. Зачастую именно изменения условий лизинговых платежей вынуждают авиакомпании поднимать цены на билеты.

Стоимость билета сильно зависит от того, по каким направлениям летает перевозчик. Например, цена на топливо за тонну в Москве и в Якутии может отличаться на десятки тысяч рублей.  Свою лепту в цену билетов вносят сборы аэропортов. Плюс зарплаты экипажа. Кроме перечисленных расходов, авиакомпании оплачивают ещё много мелких услуг, которые в итоге выливаются в крупные суммы. Поэтому нечего даже и роптать на дороговизну авиабилетов.

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