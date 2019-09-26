В России самые дорогие авиабилеты: реальность или миф?

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26 сентября 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Они изучили бронирования в период с января по август текущего года и сравнили с аналогичным периодом в прошлом году. В исследовании учитывались бронирования авиабилетов с вылетом из России по маршруту туда-обратно на одного взрослого в эконом-классе. Оказалось, что билеты за год и правда подорожали, но всего на 1,35%. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти, и действительно ли за границей летать дешевле? Разбирались «Аргументы Недели».

О том, что рост цен на авиабилеты всё-таки может быть не совсем оправданным обратил внимание даже Президент Владимир Путин, указав главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, что в этом году подорожание опережает инфляцию. Ремарку на эту тему глава государства сделал перед тем, как начать свое выступление на заседании президиума Госсовета. «Виталий, больше инфляции – 7% рост!», – обратился глава государства к гендиректору «Аэрофлота». Возможно, однако, что замечание Президента было не совсем справедливым.

Цена на авиаперелёты зависит от многих составляющих: чтобы совершить все-лишь один полёт, авиаперевозчики платят огромные суммы целой армии субподрядчиков. Билеты продаются за рубли, платежеспособность населения достаточно низкая, а основа расходов — валютная. Вопреки многим стереотипам, рентабельность авиабизнеса очень низкая и составляет порядка 1-2%. Не способствует росту этой цифры и кризис, который сделал бизнес для многих компаний и вовсе убыточным. Так какие же издержки они несут? Это корреспондент «Аргументов Недели» узнала у независимого эксперта авиационной отрасли Романа Гусарова.









Авиационный лизинг

Почти все самолёты авиакомпании берут в лизинг. Причина очевидна – стоимость судов колоссальная, так что приобретать их сразу просто не выгодно. А учитывая тот факт, что авиакомпании имеют низкую прибыль, даже при желании они не могут оплачивать свой парк самолётов собственными средствами и поэтому обращаются в банки. Пока действует договор, компания платит деньги и пользуется судном, а затем авиаперевозчик может продлить договор или вернуть самолет обратно. Зачастую именно изменения условий лизинговых платежей вынуждают авиакомпании поднимать цены на билеты.

Перевозчики максимально стараются сократить издержки. Почти 80% летающих в России самолётов зарегистрированы на Бермудах, чтобы уйти от налогов. 30 крупнейших авиакомпаний России, на которые приходится максимальная часть пассажиропотока, эксплуатируют 770 иностранных самолетов. Из них 700 зарегистрированы на Бермудских островах, по 35 — в Ирландии и России.

«Это связано с тем, что иностранные лизингодатели не доверяют нашим законам и надзору за эксплуатацией техники, поэтому и регистрируют суда в англосаксонской правовой системе, которая понятна и прозрачна. Если мы будем требовать от компаний, чтобы они регистрировали самолёты в России, то цены взлетят ещё сильнее. Мы не редко говорим, что наши авиакомпании задирают цены, но по факту оказывается, что иностранные авиакомпании, которые летают по тем же направлениям, вовсе не продают билеты дешевле», – пояснил Роман Гусаров.

Авиационное топливо

Мало кто задумывается, что для совершения одного перелёта туда-обратно самолёту требуется огромное количество керосина. Цена на топливо зависит от поставщика, от территориального расположения аэропорта, его удаления от федерального центра. Следовательно, стоимость билета сильно зависит от того, по каким направлениям летает перевозчик. Например, цена на топливо за тонну в Москве и в Якутии может отличаться на десятки тысяч рублей.

Недавно правительство сообщило, что будет компенсировать авиакомпаниям 75% разницы между стоимостью авиакеросина на экспортном рынке и фиксированной ставкой 48 300 рублей за 1 тонну (при стоимости нефти $70 за баррель). Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил, что благодаря этому механизму из 48 млрд убытков перевозчики могли бы вернуть только 2,2 млрд.

«В прошлом году цены на топливо выросли на 30%. В 2019 керосин подорожал пока только на 4%, это ещё не отразилось на стоимости авиабилетов. Надо понимать, что топливный сбор – это 30-35% их стоимости. Соответственно, подорожание неизбежно», – объяснил Роман Гусаров.









Аэропортовые сборы

Без сборов со стороны аэропортов вылета и прилёта, которые обслуживают авиакомпании, не обходится ни один перелёт. Как правило, перевозчики платят сбор за взлет и посадку и за авиационную безопасность, оплачивают предоставление аэровокзального комплекса, платят за обслуживание пассажиров и за использование транспорта до самолета – телетрапа или автобуса. Помимо этого, некоторые аэропорты повышают стоимость взлета и посадки с 22 до 6 часов. Все цены устанавливаются отдельно для российских и иностранных авиакомпаний и высчитываются исходя из массы воздушного судна и количества человек на борту.

«Аэропорты реконструируют, в это вкладывают большие деньги, а потом это всё нужно отбить. Следовательно, поднимают тарифы. Например, в прошлом году в Ростове и в этом году в Саратове открылись новые аэропорты. Авиакомпании сразу ощутили, что аэропортовые сборы резко возросли. Чтобы перевозчикам остаться хотя бы на прежнем уровне дохода, необходимо поднимать цены», – отметил Роман Гусаров.

Зарплата пилотам

Конкуренция с зарплатами западных авиакомпаний вынуждает наших перевозчиков поднимать заработную плату и своим пилотам, так что это тоже значительная статья расходов. Доходы пилотов в гражданской авиации в среднем составляют 300-500 тысяч рублей ежемесячно, на итоговые выплаты влияет множество факторов.

Ниже представлены данные портала Moneyscanner по зарплатам пилотов в России и за границей. Заработная плата лётчиков гражданской авиации в других странах значительно выше, чем у российских коллег. Многие профессионалы уходят работать в иностранные авиакомпании. Именно это и послужило стимулом к повышению оклада в российских авиакомпаниях.

«Рост зарплат ведёт к повышению отчислений в страховые компании, пенсионный фонд и другие социальные службы. Условно говоря, чтобы заплатить пилоту 400 тысяч рублей, надо ещё дополнительно 200 тысяч рублей перечислить в различные фонды», – объяснил Роман Гусаров.

















Кроме перечисленных расходов, авиакомпании оплачивают ещё много мелких услуг, которые в итоге выливаются в крупные суммы. Роман Гусаров отметил, что, напротив, многие западные авиаперевозчики не смогли бы установить такую же низкую цену на билеты на аналогичные с российскими авиакомпаниями направления. Таким образом, рассуждения о том, что в России летать дороже не совсем корректны. Рост цен на перевозки зачастую объясняется не жадностью компаний, а необходимыми изменениями для сохранения хотя бы минимальной рентабельности.