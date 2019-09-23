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Три крупнейших лоукостера подали заявки на полеты в Россию

23 сентября 2019, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает интернет-портал издания РБК со ссылкой на слова генерального директора "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) Леонида Сергеева.

По оценкам Сергеева, за счет привлечения иностранных перевозчиков поток туристов увеличится на 6 млн человек в год. При этом авиакомпании смогут летать между странами без посадки в стране, где у них есть регистрация.

Ожидается, что перевозки будут осуществляться круглогодично. Предварительно, на лето будет приходиться 90% полетов, на зиму - 40%. Сейчас на согласовании у Минтранса находится сетка перелетов, включающая 33 страны.

АС

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Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

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