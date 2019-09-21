Самолет из Антальи совершил аварийную посадку в Шереметьево

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21 сентября 2019, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Boeing-747, выполнявший рейс из турецкой Антальи, вместо приземления в аэропорту Внуково совершил посадку в штатном режиме в воздушной гавани Шереметьево. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Официальный представитель авиакомпании "Россия" (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков сообщил журналистам, что смена аэропорта произошла из-за "литерных мероприятий" во Внуково, передает РБК.

О каких именно мероприятиях идет речь, не уточняется. Но, по его словам, багаж пассажиров был успешно растаможен, а всем, кому было необходимо было добраться до аэропорта Внуково, был предоставлен трансфер.