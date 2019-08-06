Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий по покупке и бронированию билетов Туту.ру.

Все дело в том, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.

Курс устанавливается IATA на основе данных ЦБ России по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 коп. в большую сторону. Таким образом, зарубежные авиабилеты подорожают на 2%, поясняют эксперты сервиса.