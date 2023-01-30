«Внимание к деталям»: эксперты назвали способ отличить ложные отзывы об отелях от настоящих

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30 января 2023, 19:14 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Каждая компания стремится показать свои лучшие стороны. О плохих обычно предпочитают не говорить. Поэтому некоторые пользователи, стремясь узнать отзывы о той или иной организации, могут попасться на фейковые комментарии. Директор по работе с клиентами платформы отзывов Ким Берджесс назвала способы, благодаря которым можно отличить фейковые отзывы от настоящих и не попасться на ложь.

Известно, что каждый третий отзыв, размещённый в сети, является поддельным. В случае с отелями иногда бывает, что сами сотрудники организации пишут фейковые восхваления, надеясь, привлечь этим делом людей. Берджесс советует читать обзоры на специализированных платформах, где места размещения были проверены. Далее следует относиться настороженно к слишком большому количеству восторженных отзывов. Всегда есть те, кому что-то не нравится, не бывает ничего идеального на все 100 процентов.

Также эксперт посоветовала внимательнее относиться к отзывам с отсутствием деталей. Обычно настоящие люди пишут развёрнуто и стараются прибегать к детализированному описанию. Детали – это и есть тот самый ключ к правде. А ещё, не следует доверять положительным отзывам, оставленным в один и тот же день. Так обычно действуют те, кто хочет привлечь к своей организации больше внимания в срочном порядке, и эти отзывы, как правило, являются абсолютными фейками.