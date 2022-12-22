Россияне хотели отдохнуть в Мексике, а оказались в доминиканской тюрьме

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22 декабря 2022, 15:43 Александр Крохмаль, Журналист

Мечте об отдыхе так и не суждено было сбыться. Фото: Unsplash.com

Как сообщают «Народные новости», пара из России приобрела тур за 204 тысячи рублей, но вместо Мексики она попала в доминиканскую тюрьму.

Туристы планировали провести в Доминикане всего 2 дня, а затем уехать в Канкун. Только во въезде в Мексику им отказали из-за наличия ошибки в документах. Путешественникам снова пришлось отправиться в Доминикану, где они были задержаны таможенниками. Их отпустили только через несколько часов.

Мужчина потребовал у турагентства вернуть деньги за испорченный отпуск. Но там ему посоветовали ещё раз въехать в Мексику, и пообещали, что проблем не возникнет. Оттуда туристов снова отправили на территорию Доминиканы. На этот раз без серьёзных сложностей не обошлось. Россияне оказались в местной тюрьме. Обратившись в российское консульство, пара смогла выбраться из заточения.