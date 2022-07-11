На Таганае пошли белые грибы

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11 июля 2022, 08:12 Анна Семенова

Оригинал вкусный, а двойник - горький. Фото: телеграм-канал нацпарка "Таганай"

Сотрудники национального парка со дня на день ожидают нашествие благородных боровиков.

Первые белые грибочки появились на территории национального парка «Таганай». Крепкие, красивые, а уж какие вкусные! Сотрудники заповедника прогнозируют, что со дня на день начнется пик роста боровиков.

В лесах Таганая растет несколько видов благородного гриба: белый, боровик девичий, боровик красноватый, боровик пастбищный, боровик пороспоровый, полубелый гриб, польский гриб, дубовик обыкновенный.

Однако южноуральцам, направляющимся на тихую охоту, стоит знать и о наличии несъедобного двойника: желчного гриба. Иногда отличить его не могут даже бывалые собиратели белых.

Его внешние отличия нетипичны: розоватый трубчатый слой и темный сетчатый рисунок на ножке проявляются далеко не всегда, особенно у молодых грибочков. А вот вкус ни с чем не спутаешь: даже малюсенький кусочек придаст блюду ужасную горечь.

Совет такой: перед приготовлением гриб лучше попробовать, желчник не ядовит. Кстати, он никогда не бывает червивым.