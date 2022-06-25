АТОР: Греция с 27 июня прекратит приём документов у россиян на получение виз

Аргументы Недели → Туризм 13+

25 июня 2022, 07:18 Источник: АТОР

Флаг Греции, Alexander Chernykh/ Russian Look

Ассоциация туроператоров России (АТОР). Визовый центр Греции приостановил прием документов на визы. По данным АТОР, греческие консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостановили свою работу. Причины приостановки и сроки возобновления приема документов на визу не называются, - отметила ассоциация.

Одна из туроператорских компаний рассказала "Вестнику АТОР" о проведении обновления системы визового центра.

Сроки приостановки не уточняются. Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время. На сайте визового центра информации о приостановке приема документов сегодня пока не было.

Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон ранее заявил, что в дипмиссию поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян, Греция больше не является безопасной страной для отдыха российских граждан.