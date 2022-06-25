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Аргументы Недели Туризм 13+

АТОР: Греция с 27 июня прекратит приём документов у россиян на получение виз

, 07:18 Источник: АТОР

АТОР: Греция с 27 июня прекратит приём документов у россиян на получение виз
Флаг Греции, Alexander Chernykh/ Russian Look

Ассоциация туроператоров России (АТОР).  Визовый центр Греции приостановил прием документов на визы. По данным АТОР, греческие консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостановили свою работу. Причины приостановки и сроки возобновления приема документов на визу не называются, - отметила ассоциация.

Одна из туроператорских компаний рассказала "Вестнику АТОР" о проведении обновления системы визового центра.

Сроки приостановки не уточняются. Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время. На сайте визового центра информации о приостановке приема документов сегодня пока не было.

Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон ранее заявил, что в дипмиссию поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян, Греция больше не является безопасной страной для отдыха российских граждан.

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