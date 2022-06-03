В России есть уникальные туристические локации и регионы, которым нет альтернативы за рубежом

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3 июня 2022, 10:23

Камчатка, фото: иAlexandr Liskin, globallookpress.com

В Российской Федерации есть уникальные туристические локации и регионы, которым нет альтернативы за границей. О том, где в России можно отдохнуть летом, рассказали в интервью RT руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский и вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Эксперты отметили, что поскольку поток иностранных туристов снизился, у россиян есть возможность активнее путешествовать по нашей стране.

Уманский отметил, что все российские направления - альтернатива зарубежным. Санкт-Петербург и Калининград — альтернатива европейским городам с точки зрения архитектуры и достопримечательностей.

В России есть Чёрное море, побережье, которого является конкурентом морским зарубежным курортам, горнолыжные курорты, Красная Поляна. "У нас есть такие локации и регионы, которые уникальны и которым нет альтернативы за рубежом", - сказал эксперт.

Уманский напомнил про уникальную Мурманскую область с территориями Заполярья, про озеро Байкал, про Алтай. "Камчатка - абсолютно уникальна и безальтернативна", - рассказал эксперт.

Барзыкин порекомендовал россиянам обратить внимание на речные круизы.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прошлой осенью пообещал, что цены на путешествие на Камчатку станут доступными.