Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал, что цены на путешествие на Камчатку станут доступными

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4 сентября 2021, 10:10 Источник: РИА Новости

Alexandr Liskin, globallookpress.com

Туристическая поездка на Камчатку из Москвы с проживанием в отеле и программой, включающая перелет, в будущем году будет стоить от 35 тысяч рублей. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскрыл, что сейчас прорабатываются детали туров с крупным туроператором.

Планируется организовать чартерные программы. Точные параметры туров будут объявлены осенью.

Развитие воздушного сообщения на Камчатке возможно за счет увеличения перелетов самолетами вместо вертолетов. По словам Солодова, это надежнее и безопаснее

Солодов рассказал в беседе с РИА Новости на ВЭФ во Владивостоке, что готовятся чартерные программы с крупным оператором, он надеется, что в следующем году получится ее запустить. "...цена будет начинаться с 35 тысяч рублей, включающая перелет Москва – Петропавловск, неделя проживания в гостинице и базовая туристическая программа. Цена тура будет 35, 50, 80 тысяч – в зависимости от интенсивности, но в любом случае это доступный туризм",- подчеркнул глава Камчатки.

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