Депутат Шеремет: Крым этим летом станет туристической Меккой

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15 апреля 2022, 18:25

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказал «АН» о грядущем туристическом сезоне в Крыму. По его словам, ожидается бум.

Шеремет отметил, что с учетом сложившейся геополитической ситуации, полуостров станет туристической Меккой. «Крым становится круглогодичным курортом. Раньше курортный сезон длился всего 2–3 месяца, сейчас же Крым может круглый год принимать туристов и предоставлять туристические услуги и обслуживание на достаточно высоком уровне, по доступным ценам. Крым стремится к тому, чтобы восстановить статус «здравницы» Российской Федерации, куда будут приезжать люди, чтобы поправить и укрепить своё здоровье. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы крымские курорты отвечали запросам наших граждан», – сказал депутат. Он также добавил, что крымские курорты принимают не только граждан России, но иностранцев. Там рады всем, кто приезжает к с добрыми намерениями, с желанием отдохнуть и набраться сил.

По словам Михаила Шеремета, развитие курортной отрасли – одно из приоритетных направлений в регионе. Депутат подчеркнул, что в Крыму заботятся об экологии. «Я вижу потенциал в развитии зеленой энергетики. Солнечные батареи и ветряки – отличная перспектива для сохранения и улучшения экологического баланса. Я считаю, что именно экология привлекает большую часть туристов. Мы не можем жертвовать экологией поэтому, на мой взгляд, особого развития тяжелой промышленности на территории Крыма не будет», – заявил Шеремет.

Подробнее читайте в интервью "АН".