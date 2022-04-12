Теплое солнышко разбудило бабочек и комаров на Таганае

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12 апреля 2022, 06:46 Анна Семенова

Вот такие красавицы уже летают на Таганае. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

А в Зигальге уже вышел на прогулку медведь.

Зима долго не хотела покидать Челябинскую область. И теперь теплому солнышку радуются не только жители, но и природа. В национальных парках закипает жизнь. Ожили и зашевелились муравейники, здесь начинается брачный сезон. В этом году выход муравьишек на поверхность задержался примерно на неделю, судя по средним многолетним показателям.

Летают бабочки-крапивницы. Они тоже проспали два лишних пару дней. По сообщению пресс-службы «Таганая», обычно первых красавиц можно увидеть уже 9 апреля, но бывало, что они радовали глаз и 25 марта (это было в 2016 году).

На радость птичкам проснулись комары, мухи и прочие букашки. Теперь в кормушки их не заманишь, охотятся на вкусных насекомых.

Ну а в «Зигальге» уже прогулялся по лесу после долгой спячки медведь. Обычно первыми просыпаются самцы, а медведицы с медвежатами сопят в берлогах на пару недель, а то и месяц дольше.