В нацпарке «Зигальга» проснулись муравьи

Трудяги сразу взялись за уборку своего жилища.
Весна полноценно вступает в свои права, о чем говорит сама природа. Например, в южноуральском национальном парке «Зигальга» проснулись муравьи. Как сообщили сотрудники заповедника, эти трудолюбивые насекомые сразу же принялись за уборку своего жилища. Кладовые, длинные коридоры и комнаты нужно не только проветрить и прогреть после долгой зимы, но и очистить от скопившегося мусора. Необходимо согреться и самим муравьишкам – они собираются на верхушке своего дома в солнечные дни и плотно жмутся друг к другу.
Интересный факт: один большой муравейник может быть полезен для четверти гектара леса. Муравьи поедают вредителей, которые уничтожают листья и хвою.