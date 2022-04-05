В нацпарке «Зигальга» проснулись муравьи

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5 апреля 2022, 08:13 Анна Семенова

В муравьином семействе у каждого своя четкая роль. Фото: телеграм-канал нацпарка Зигальга

Трудяги сразу взялись за уборку своего жилища.

Весна полноценно вступает в свои права, о чем говорит сама природа. Например, в южноуральском национальном парке «Зигальга» проснулись муравьи. Как сообщили сотрудники заповедника, эти трудолюбивые насекомые сразу же принялись за уборку своего жилища. Кладовые, длинные коридоры и комнаты нужно не только проветрить и прогреть после долгой зимы, но и очистить от скопившегося мусора. Необходимо согреться и самим муравьишкам – они собираются на верхушке своего дома в солнечные дни и плотно жмутся друг к другу.

Интересный факт: один большой муравейник может быть полезен для четверти гектара леса. Муравьи поедают вредителей, которые уничтожают листья и хвою.