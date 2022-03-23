Южноуральцы могут принять участие в международной акции «Марш парков»

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23 марта 2022, 11:56 Анна Семенова

Марш парков проводится во многих странах мира. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Она позволяет обратить внимание на бережное отношение к природе.

Акция в поддержку особо охраняемых территорий проводится во многих странах в апреле. «Марш парков» в 2022 году будет посвящен сохранению и восстановлению природных экосистем.

Присоединится к событию и национальный парк «Таганай». Здесь южноуральцам предлагают нарисовать рисунок, сделать поделку или снять ролик на заданную тему.

Победителей объявят сразу в пяти возрастных категориях, например, для взрослых есть номинации «Береги Таганай», «Таганайская сказка» и «Лесной детектив».

Кстати, участвовать можно как в одиночку, так и творческим коллективом. Рисунки и поделки до 10 мая можно принести в офис национального парка «Таганай»: Златоуст, ул. Шишкина, 3а или в Центральную усадьбу (в 400 м по дороге на Магнитку от остановки «Белый ключ»).

Видеоролики вместе с сопроводительным письмом необходимо отправить на электронную почту ecopros@taganay.org (ссылку на облачное хранилище).

Все вопросы предлагают задавать по телефону 8 908 824 88 42 (Марина Сергеевна Середа). Положения о проведении конкурсов ищите здесь.

Итоги объявят до 15 мая.