Южноуральцы могут принять участие в международной акции «Марш парков»

Она позволяет обратить внимание на бережное отношение к природе.
Акция в поддержку особо охраняемых территорий проводится во многих странах в апреле. «Марш парков» в 2022 году будет посвящен сохранению и восстановлению природных экосистем.
Присоединится к событию и национальный парк «Таганай». Здесь южноуральцам предлагают нарисовать рисунок, сделать поделку или снять ролик на заданную тему.
Победителей объявят сразу в пяти возрастных категориях, например, для взрослых есть номинации «Береги Таганай», «Таганайская сказка» и «Лесной детектив».
Кстати, участвовать можно как в одиночку, так и творческим коллективом. Рисунки и поделки до 10 мая можно принести в офис национального парка «Таганай»: Златоуст, ул. Шишкина, 3а или в Центральную усадьбу (в 400 м по дороге на Магнитку от остановки «Белый ключ»).
Видеоролики вместе с сопроводительным письмом необходимо отправить на электронную почту ecopros@taganay.org (ссылку на облачное хранилище).
Все вопросы предлагают задавать по телефону 8 908 824 88 42 (Марина Сергеевна Середа). Положения о проведении конкурсов ищите здесь.
Итоги объявят до 15 мая.