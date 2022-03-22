На Таганайских спусках прорубили ступени, чтобы туристы не катались на ледянках

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22 марта 2022, 07:25 Анна Семенова

Такую серьезную работу пришлось проделать ради безопасности туристов. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Такие забавы очень опасны.

С начала зимы туристов, приезжающих отдохнуть в национальный парк «Таганай», предупреждали о том, что кататься по горным тропам на санках-ледянках запрещено. Это очень опасно как для самих катающихся, так и для пешеходов. Но никакие предупреждения, увы, не действовали. Первые получали нешуточные травмы, а вторые не могли ни спуститься, ни подняться из-за того, что тропинки были отполированы до блеска.

Пришлось прибегнуть к радикальным мерам. Сегодня в нацпарке сообщили, что на Двуглавой сопке и спуске от смотровой площадки «Тёщин язык» были прорублены снежные ступеньки. Теперь даже при самом большом желании устроить здесь покатушки не получится.

К кропотливому труду сотрудников «Таганая» присоединились кадеты-волонтеры.