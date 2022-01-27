Калинина: цены на летний отдых в Сочи снизятся, если Египет и Турция будут открыты

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27 января 2022, 11:23 Источник: РИА Новости

Сочи, Морвокзал, фото: pixabay.com

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина назвала условия, когда цены на летний отдых в Сочи снизятся. Она отметила, что стоимость на проживание в сочинских отелях будет ниже, если Турция и Египет будут открыты.

Ранее в СМИ появилась информация, что отельеры российских курортов повысили цены на летний сезон 2022 до 10%. По данным, которые приводит заместитель главы Сочи Инна Петухова, в 2022 году курорт ожидает не менее 7 миллионов туристов.

Калинина считает, что если у россиян будет возможность провести отпуск на курортах Турции и Египта, то спрос на объекты в Сочи может не просто снизиться, а рухнуть. В таком случае ни о каком повышении цен речи идти не может.

Также она подчеркнула, что на ценообразование сочинских отелей влияют еще такие факторы, как пандемия, рост инфляции в РФ.

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