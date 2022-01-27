В нацпарке «Зигальга» проводят перепись лесного населения

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27 января 2022, 10:33 Анна Семенова

Зверушек, обитающих в лесу, посчитают. Фото: телеграм-канал нацпарка Зигальга

Такое мероприятие проводится уже во второй раз.

Сеть маршрутов, которая покрывает всю территорию национального парка, сотрудники научного отдела заложили еще летом 2020 года. И вот уже второй год проводится зимний учет лесного поголовья.

Как сообщает пресс-служба «Зигальги», сначала специалистам предстоит работа «в полях», которая завершится в феврале. А все данные, которые будут получены, обработают и сведут в удобные таблицы.

Например, в прошлом году результаты переписи населения были такими: в нацпарке обитало более ста лосей, шесть волков, около 70 куниц и 200 зайцев. Белочек насчитали аж 250.

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