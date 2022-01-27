В нацпарке «Зигальга» проводят перепись лесного населения
27 января 2022, 10:33 Анна Семенова
Такое мероприятие проводится уже во второй раз.
Сеть маршрутов, которая покрывает всю территорию национального парка, сотрудники научного отдела заложили еще летом 2020 года. И вот уже второй год проводится зимний учет лесного поголовья.
Как сообщает пресс-служба «Зигальги», сначала специалистам предстоит работа «в полях», которая завершится в феврале. А все данные, которые будут получены, обработают и сведут в удобные таблицы.
Например, в прошлом году результаты переписи населения были такими: в нацпарке обитало более ста лосей, шесть волков, около 70 куниц и 200 зайцев. Белочек насчитали аж 250.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.