На Таганае выпало достаточное для лесных обитателей количество снега

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20 января 2022, 14:07 Анна Семенова

Мишкам под такими сугробами очень хорошо спится. Фото: телеграм-канал нацпарка

Сугробы в нацпарке сейчас достигают 40 сантиметров.

В конце декабря сотрудники национального парка не на шутку переживали: малое количество осадков могло повлиять на животных. Высота снежного покрова составляла всего 15 сантиметров. Медведи и другие звери, впадающие в зимнюю спячку, от потепления могли проснуться и просто не найти себе пропитание.

Но вот прошел месяц и ситуация изменилась. Зима выдала Таганаю положенное. Сейчас сугробы достигают 40 сантиметров, а в горных частях есть и вдвое больше.

Как сообщают в нацпарке, зверюшки, которые зимой не спят, в снегопады отсиживаются по «домам», стараются сократить свои передвижения по лесу. Когда погода налаживается, они быстро наверстывают упущенное.

Ну а мишки сладко спят под белой шубой.

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